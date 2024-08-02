Sağlık Bakanı Bayburt\'ta Sağlık Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Bayburt'ta bir dizi ziyaretler için bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından kısa bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sonrası Bayburt Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen

Bakan Memişoğlu yeni devlet hastanesi binasını gezdi, burada sağlık personelinin istek ve önerilerini dinledi. Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Bakan Memişoğlu, Gümüşhane'ye gitmeden önce hastane önünde basına kısa bir açıklamada bulundu. Bayburt'ta sağlıkla ilgili birçok sorunun çözüldüğünü aktaran Memişoğlu, "Bayburt'ta güzel bir şekilde ağırlandık, sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Yeni yapılan devlet hastanemizde sağlıkla ilgili bilgileri, istekleri aldık. Eski hastanemizle ilgili sağlık planlamamızı yapıyoruz. Bununla beraber Bayburt'ta sağlıkla ilgili birçok sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Sayın valimiz, sayın vekilimiz, sayın başkanımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde uyum içinde çalışıyorlar, onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bayburt gerçekten çok güzel bir şehir, çok güzel ağırlandık. Bayburt, sağlık hizmetlerinin iyi sunulduğu bir şehir" diyerek konuştu.

Bayburt'ta ziyaretlerini tamamlayan Bakan Memişoğlu, Gümüşhane ziyareti için Bayburt'tan ayrıldı. - BAYBURT