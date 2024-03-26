Sağlık Bakanı: Kadir İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı: Kadir İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanın motor hareketlerinin başladığını ve genel durumunun iyiye gittiğini belirtti. İnanır'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği ifade edildi.

26.03.2024 21:18  Güncelleme: 21:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, "Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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