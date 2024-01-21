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Sağlık Bakanı Koca: Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıcıdır - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıcıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, özellikle çocuklarda görülen bu kritik durumda hemen 112'nin aranması ve Heimlich manevrasının uygulanması gerektiğini belirtti. Koca, videoda manevranın nasıl yapılacağını anlattı ve herkesin bu teknikleri öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıcıdır
21.01.2024 - 14:55,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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