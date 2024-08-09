Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman'da

ADIYAMAN - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

Sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği'ne gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milletvekilleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra Adıyaman'a sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili il protokolüyle toplantı gerçekleştirdi. Basın mensuplarına kapalı şekilde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Bakan Memişoğlu, kent merkezindeki esnafları tek tek iş yerlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Bakan Memişoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Buradaki görüşmeler de basın mensuplarına kapalı bir şekilde gerçekleşti.