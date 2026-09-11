Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize\'de toplu açılış töreninde konuştu:
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- "Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi sağlığın her alanında zirveye taşıdık"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi sağlığın her alanında zirveye taşıdıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde, hemşehrileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Rize'nin Karadeniz gibi coşkulu olduğunu ifade eden Memişoğlu, kentte yeni eser şöleninin sevinciyle bir arada olduklarını dile getirdi.

Memişoğlu, toplu konutlardan millet bahçelerine, okullardan öğrenci yurtlarına kadar, Rize'nin eşsiz güzelliğini taçlandıracak eserleri hizmete açtıklarını kaydetti.

Son çeyrek asırda büyük bir dönüşüme imza attıklarını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi sağlığın her alanında zirveye taşıdık. Bugün 1521 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesiyle her gün vatandaşlarımıza 3 milyon kez sağlık hizmeti veriyoruz. Üreten sağlık modeliyle, yerli ve milli sağlık teknolojilerimizi, ilacımızı, aşımızı, tıbbi cihazımızı geliştiriyoruz."

Bakan Memişoğlu, 2026 sonu itibarıyla Rize Şehir Hastanesini tamamlayıp 2027'de hizmete sunacaklarını da söyledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle yaklaşık 10 milyar liralık bir tesis grubunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte ayrıca bugün dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Kaçkar by UTMB'nin de startını verdiklerini ifade eden Baydaş, şöyle konuştu:

"Kalem kalem saymaya kalksak dakikalar sürer bugün açılışını yapacağımız tesisler. Millet bahçemizden hastanemize, yurdumuzdan spor tesisimize kadar her biri için kıymetli hemşehrimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bugün bu coşkuya ortak olmak üzere buraya gelen, meydanı dolduran siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de 25 yılda kente birçok eser kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıklarından dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Metin, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın takip ettiği bir ülke ve takip edildiği bir ilde yaşıyoruz. Onun için Rizeliler olarak ne kadar gurur duysak azdır.

Ben hepinize teşekkür ediyorum burayı doldurduğunuz için. İnşallah bundan sonra da yeni hizmet alanlarıyla, yeni işlerle beraber Rize'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rize, altyapısıyla, üstyapısıyla son birkaç yıldır ve önümüzdeki bir yıl içerisinde de yeniden birçok hizmetleri almış olacak. Hastanemizin, lojistik limanımızın ve bütün eserlerin şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: - Son Dakika

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