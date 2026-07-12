Sağlık Bakanı'ndan Kampanya Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "'Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız' diyerek 81 ilde sahaya indik ve ilk 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyamızda ilk ayı geride bıraktık. 'Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız' diyerek 81 ilde sahaya indik ve ilk 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Sağlığı bir yaşam biçimi haline getirmek için sahada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize ve bu çağrıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ölçüm noktalarımıza sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA