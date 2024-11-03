Sağlık Bakanlığı Kadrolar Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanlığı Kadrolar Hakkında Açıklama Yaptı

Bakanlık, asistan kadro sayısının yarıya düşürüldüğü iddialarını yalanladı ve kontenjanları açıkladı.

03.11.2024 20:27
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada 'Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü" iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı hatırlatılarak, "2023 yılı ile karşılaştırıldığında 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Sağlık Bakanlığı olarak kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanlığı Kadrolar Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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