Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

17.03.2022 11:18
Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 10 bin sürekli işçinin kura ile belirleneceğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 10 bin sürekli işçinin kura ile belirleneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10 bin kişilik sürekli işçi alımlarında mülakatların yapılmayacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Sağlık Bakanlığı'nın 10 Bin sürekli işçi alımında mülakat sınavı yapılmayacaktır. Kura ile belirlenecek personel için başvurular e-devlet ve alo 170 üzerinden yapılmaktadır. İlimize sürekli işçi alımı kapsamında 3 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elamanı, 19 temizlik görevlisi, 9 özel güvenlik görevlisi, 6 şoför, 4 elektrikçi, 6 klinik destek elemanı, 1 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı olmak üzere toplamda 54 Personel alımını yapılacaktır. Personel alım süreci şeffaf bir şekilde kura ile kamuoyu önünde gerçekleşmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor Bakan Koca açıklamıştı: Sağlık Bakanlığı'nın 10 bini sözleşmeyi, 10 bini sürekli personel alımı ilana çıktı Bakan Koca açıklamıştı: Sağlık Bakanlığı'nın 10 bini sözleşmeyi, 10 bini sürekli personel alımı ilana çıktı

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman, AK Parti, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek - Son Dakika


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