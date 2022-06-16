Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda

16.06.2022 18:22
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifine eklenen düzenlemeyle Adli Tıp Kurumunda döner sermaye ek ödeme tavanları artırılacak ve sözleşmeli personel de ek ödemeden yararlandırılacak.

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifine eklenen düzenlemeyle Adli Tıp Kurumunda döner sermaye ek ödeme tavanları artırılacak ve sözleşmeli personel de ek ödemeden yararlandırılacak.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerinde AK Parti tarafından önerge verildi.

Kabul edilen önergeye göre döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215'e, diğer personel için ise yüzde 200'e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamayacak. Belirlenen ek ödeme tutarı döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

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Kaynak: AA

AK Parti, Adli Tıp, Memur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika

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