Üye Girişi
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı

12.12.2021 15:01
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, geri çekildiği Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, geri çekildiği Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, teklif metninden çıkarıldı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantıda, bütçe görüşmelerinden önce, elektrikte TRT payının kaldırılmasını da içeren ve görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen 6 madde ele alındı.

Verilen önergelerin kabul edilmesiyle, 6 madde kanun teklifinden çıkarıldı. Çıkarma önergelerinin gerekçesinde "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, düzenlemenin, esas komisyonu olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gitmesinin ve topyekun çalışma yapılmasının uygun olacağını söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Cin şişeden çıktıktan sonra bu düzenlemeden geri dönme imkanı yok. Ancak bizim komisyondan çıkan düzenleme dört başı mamur olmayacaktı. Sağlık Komisyonunda bu teklif daha düzgün bir hale gelecektir." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, düzenlemede, eksikleri tamamlamaya yönelik adım atılacağını dile getirdi. Erdoğan, "Bu düzenlemeler Sağlık Komisyonunda görüşülerek tüm kesimler ele alınsın ve doğru bir yasa çıksın." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, maddelerin geri çekilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu iyileştirmeleri şimdi yapalım, eksik kalanları da sonra tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yapılan açıklamalarla, doktorlar arasında bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Düzenlemenin geri çekilmemesini ve diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde geçmesini isteyen Şevkin, yeni düzenlemenin ne zaman geleceğine ilişkin sürenin bilinmediğini kaydetti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "İnsanlara ümit verip o ümitleri ellerinden alıyorsunuz. Bu düzenlemelerin geri çekilmesi, sağlık emekçilerinde moral ve motivasyon sorununa yol açacaktır." görüşünü öne sürdü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, düzenlemenin, sadece uzman hekimleri, hekimleri ve sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman hekim ve hekimleri kapsadığını aktardı.

Eldemir, "Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren çalışmanın yapılması adına Meclisin göstereceği iradeye müteşekkir kalırız. Bu konunun topyekun ele alınıyor olmasında gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 500 bin kişilik sağlık ordusunun faydalanması için düzenleme yapılacağını, bunu yapacak iradenin olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, maddelerin daha kapsayıcı bir düzenleme için geri çekildiğini açıklayarak, "Sağlık komisyonunda yapılacak çalışmalarla, tüm sağlık çalışanlarına daha kapsamlı bir düzenlemeyle haklarının verilmesiyle ilgili çok net bir irade var." dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili 6 madde, dün akşam Genel Kurulda kabul edilen tezkereyle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna geri çekilmişti.

Milletvekili, AK Parti, Ticaret, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı 14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı

Son Dakika Haberleri
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
14:16 Galatasaray, UEFA kupası zaferini tekrar görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak
14:07 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
14:01 Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı
13:45 Vitor Pereira Fenerbahçe'den gidiyor! Yeni adresi şaşırttı
13:20 Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı
13:05 Bilim insanlarının araştırması ortaya çıkardı! Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu belirlendi
Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı Yalnızca maç kazandırmıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına müthiş katkı         
14:55
Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Ormanların en hızlısı vaşak, kangal köpeklerinin saldırısından son anda kurtuldu Ormanların en hızlısı vaşak, kangal köpeklerinin saldırısından son anda kurtuldu         
09:29
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 15:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement