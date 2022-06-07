Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili teklif Meclis'te

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen, 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi, aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılmasını öngörüyor. Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin mali haklarında iyileştirmeler öngören düzenleme ile Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanması amaçlanıyor. Yasa teklifi ile personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesi öngörülüyor. Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılması hedeflenirken, bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dahil tüm tabiplere yapılan ödemelerden bakanlık kadrosunda bulunup, üniversitelerde bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da aynı kapsama alınması öngörülüyor. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması hedefleniyor.

Teklifle ayrıca 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor. Teklifin, komisyonda ele alınması ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.