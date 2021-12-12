Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek - Son Dakika

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin, komisyonda yeniden görüşülmek üzere metinden geri çekilmesine karar verildi.

TBMM Genel Kurulunda, görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin, komisyonda yeniden görüşülmek üzere metinden geri çekilmesine karar verildi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun tezkeresini okuttu. Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi. Komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.

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