Sağlık-Sen'den Bakan Göktaş'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık-Sen'den Bakan Göktaş'a Ziyaret

09.05.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen, sosyal hizmet çalışanlarının güvenliği için Aile Bakanı ile görüştü, sorunlar gündeme getirildi.

Sağlık-Sen'den, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'de sosyal hizmet çalışanına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Sosyal Risk Haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet profesyonellerinin çalışma koşulları, güvenlik ihtiyaçları ve uygulamada karşılaşılan yapısal sorunlar gündeme taşındı.

Sağlık-Sen Yönetimi, yüksek risk içeren saha çalışmalarında personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanmasının ve başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının birden fazla personelle yürütülmesinin önemini belirtti.

Görüşmede ayrıca, risk altında olduğu değerlendirilen bireylere ilişkin verilerin doğru yöntemlerle tespit edilmesi, güncel tutulması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde korunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Hizmet sunumu sürecinde hem vatandaşların hem de görev yapan personelin kişisel bilgilerinin korunması gerektiği belirtilirken, yanlış veya eksik veri kaynaklı oluşabilecek ikincil mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık-Sen'den Bakan Göktaş'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

14:12
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:26:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen'den Bakan Göktaş'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.