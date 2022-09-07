AK Parti yol haritasını hazırladı, sahada çalışmalar başladı - Son Dakika
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AK Parti yol haritasını hazırladı, sahada çalışmalar başladı

07.09.2022 10:34
AK Parti yol haritasını hazırladı, sahada çalışmalar başladı

Sahada çalışmalarını başlatan AK Parti, yol haritasını hazırladı.

Sahada çalışmalarını başlatan AK Parti, yol haritasını hazırladı. Teşkilatlar, mitinglere katılım oranlarını mercek altına alırken, anketler de seçim çalışmalarına yön veriyor. Seçim temposunu yükselten AK Parti teşkilatları, her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor, tüm bu çalışmalar ise il başkanları tarafından haftalık olarak raporlanıyor.

AK Parti Teşkilatları, 2023 seçimleri için çalışmalarına start verdi. Çalışmalar çerçevesinde il başkanları haftalık çalışmalarını raporluyor, belediyeler vatandaşın ihtiyaçlarını not alıyor. Teşkilatlar ise her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor.

AK Parti, 2023 seçimi yaklaşırken çalışma temposunu her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Teşkilatın çalışmalarına ise mitinglere katılım oranları ve anketler yön veriyor. Vatandaşa sahada birebir ulaşılarak hazırlanan anketlerdeki son durum seçime kadar masada olacak, anketlere göre oy oranının düştüğü bölgeler varsa, çalışmalar bir kat daha yoğunlaştırılacak. Mitinglere katılımlar ise bir önceki seçimlerdeki katılım oranlarıyla kıyaslanıyor. Tüm bu veriler ışığında bir yol haritası oluşturan AK Parti'nin çalışmalarına, yerel yönetimler de destek veriyor. Teşkilatlar, anket çalışmaları çerçevesinde kararsızlara ulaşıp sorunlarını çözmek için de bir çalışma başlattı. Sahadaki seçim çalışmalarında hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatlarını açıklamıştı, anketlere olumlu yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatları açıklanan çay, fındık, ve üzümün seçmenleri olumlu etkilediği ve anket sonuçlarına bu durumun pozitif yönde yansıdığı öğrenildi. AK Parti'den ayrılıp özellikle CHP'ye ya da İYİ Parti'ye geçen seçmen olmadığını ifade eden AK Parti kaynakları, kararsız kalan seçmenlerin sorunlarının çözülürse yeniden AK Parti'ye döneceğini ifade ederken, özelikle asgari ücrete yapılan zammın anketlere kısa sürede olumlu yansıdığı da öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

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