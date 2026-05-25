Şahbaz Şerif ve Xi Jinping Görüştü
Şahbaz Şerif ve Xi Jinping Görüştü

25.05.2026 13:31
Pakistan Başbakanı Şerif, Çin'de Jinping ile Orta Doğu barışı için arabuluculuk konusunu ele aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşını resmen sona erdirmek için çeşitli ülkeler arasında yürütülen diplomatik çabalar kapsamında Çin'i ziyaret ediyor. Erken saatlerinde Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşen Şerif, daha sonra Pekin temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Jinping görüşmede, Pakistan'ın Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenmesinden dolayı Şerif'e övgü dolu sözler kullanırken Şerif de Pakistan'ın ABD-İran müzakerelerinde arabuluculuk yapma konusunda Çin'in desteğini takdir ettiğini belirtti. Şerif, Çinli lider Jinping'in Orta Doğu durumuna ilişkin 4 önerisinin barışa ulaşmak için yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti. - PEKİN

Kaynak: İHA

