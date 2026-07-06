Şahin Yaman MHP Patnos İlçe Başkanı Oldu

Patnos'ta gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Kongresi'nde, Şahin Yaman, üyelerin tamamının oyunu alarak MHP Patnos İlçe Başkanlığına seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede partililerin desteğini alan Yaman, oy birliğiyle ilçe başkanı seçilerek görevine başladı. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, partinin Patnos'taki teşkilat yapısının daha da güçlendirilmesi yönünde kararlılık vurgulandı.

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şahin Yaman, kendisini bu göreve layık gören Genel Merkeze ve kongreye katılarak destek veren tüm partililere teşekkür etti.

Yaman, "Bugün burada ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosu bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Patnos'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha ileriye taşımak için teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak, ortak akıl ve istişareyle ilçemize ve davamıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bize güvenen tüm dava arkadaşlarımızın desteğine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kongre, yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - AĞRI