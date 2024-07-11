Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi\'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Şahinbey İlçesi'nde öğrencilerden yaşlılara, üreticiden çiftçilere, muhtarlardan esnaflara 7'den 70'e tüm Şahinbeylilerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye ayrı bir önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların ve esnafın fikirlerini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Şahinbey ilçemiz oldukça büyük ve yoğun bir nüfusa sahip. Bu da bizim hizmet alanımızı genişletiyor. Bu çerçevede ilçemizin her noktasında tüm hemşehrilerimizin aynı hizmeti alması için çaba gösteriyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizin yaşam konforunu arttırmak için hizmet üretiyoruz ve yeni planlamalar yapıyoruz. Planlamalarımızı yaparken her bir hemşehrimizin görüşü ve önerisi bizim için değerli. O sebeple her kesimden ilçe sakinimizle farklı vesilelerle bir araya geliyoruz. Onları iş yerlerinde, mahallelerinde ziyaret ederek hasbihal ediyoruz önerileri varsa dinliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. İstişare kültürünün işlerimizdeki bereketine de şahit oluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Şehrimizi ve ilçemizi güzel günlere taşıyacağız. Bizleri iş yerlerinde ve mahallelerinde ağırlayan tüm hemşehrilerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu. - GAZİANTEP

11.07.2024 12:32  Güncelleme: 12:33
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Şahinbey İlçesi'nde öğrencilerden yaşlılara, üreticiden çiftçilere, muhtarlardan esnaflara 7'den 70'e tüm Şahinbeylilerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye ayrı bir önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

"Vatandaşlarımızın ve esnafımızın fikirleri bizler için önemli"

Vatandaşların ve esnafın fikirlerini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey ilçemiz oldukça büyük ve yoğun bir nüfusa sahip. Bu da bizim hizmet alanımızı genişletiyor. Bu çerçevede ilçemizin her noktasında tüm hemşehrilerimizin aynı hizmeti alması için çaba gösteriyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizin yaşam konforunu arttırmak için hizmet üretiyoruz ve yeni planlamalar yapıyoruz. Planlamalarımızı yaparken her bir hemşehrimizin görüşü ve önerisi bizim için değerli. O sebeple her kesimden ilçe sakinimizle farklı vesilelerle bir araya geliyoruz. Onları iş yerlerinde, mahallelerinde ziyaret ederek hasbihal ediyoruz önerileri varsa dinliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. İstişare kültürünün işlerimizdeki bereketine de şahit oluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisin de Şehrimizi ve ilçemizi güzel günlere taşıyacağız. Bizleri iş yerlerinde ve mahallelerinde ağırlayan tüm hemşehrilerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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