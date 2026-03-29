İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları arasında görüşmelerin yapıldığı toplantıya Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar başkanlık ediyor.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN ANLAR

Toplantıda Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı'nı karşılarken düştü. İshak Dar, Mısırlı mevkidaşı ile fotoğraf çekimi için yürüdüğü sırada kameralar önünde düştüğü anlar toplantıya damga vurdu.

BAKAN FİDAN DA TOPLANTIDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad’da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İslamabad'da ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılımıyla yapılacak toplantı, akşamüstü düzenlenecek.