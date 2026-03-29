İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

29.03.2026 15:48
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan" arasında düzenlenen toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın düştüğü anlar damga vurdu. İshak Dar, Mısırlı mevkidaşını karşıladığı sırada kameralar önünde yere düştü.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları arasında görüşmelerin yapıldığı toplantıya Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar başkanlık ediyor. 

TOPLANTIYA DAMGA VURAN ANLAR

Toplantıda Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı'nı karşılarken düştü. İshak Dar, Mısırlı mevkidaşı ile fotoğraf çekimi için yürüdüğü sırada kameralar önünde düştüğü anlar toplantıya damga vurdu.

BAKAN FİDAN DA TOPLANTIDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad’da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İslamabad'da ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Fidan’ın yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılımıyla yapılacak toplantı, akşamüstü düzenlenecek.

    Yorumlar (5)

  • Resul Bey Resul Bey:
    geçmiş olsun kardeş ülke pakistan bakanına olur öyle durumlar.. 7 0 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    ne kardeşi üpke bile değil 0 0
  • pol1qaz789 pol1qaz789:
    Turkiyenin gerçek dostu Pakistan. Kurtuluş Savaşı yıllarında kulaklarındaki küpeleri bile bize yolladılar. Nükleer silahı olması çabası.. Geçmiş olsun 3 0 Yanıtla
  • VATAN SEVER VATAN SEVER:
    Geçmiş olsun kardeş Pakistan 1 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    olur boyle seyler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
