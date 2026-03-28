İran savaşı sürerken Trump'dan dikkat çeken Türkiye sözleri

28.03.2026 07:25
ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı ve gündemdeki konularla ilgili konuştu. Trump, Türkiye için "Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar, tarafsız kaldılar. Gerçekten büyük destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Türkiye fantastik bir ülke" dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'dan sonra sıranın Küba'ya geleceğini söyledi.

ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırıları ile başlayan savaş 29 gündür sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da katıldığı yatırım forumunda savaş ve Orta Doğu’nun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"BENCE TÜRKİYE ŞAHANEYDİ"

Türkiye hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, "Türkiye fantastik bir ülke. Bence Türkiye şahaneydi, gerçekten harikaydı. Bölgede bulunmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler." dedi.

"ONLARDAN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİN DIŞINDA KALDILAR, ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER"

Türkiye'nin bazı şeylere girmemesini istediğine değinen Trump, "Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Tarafsız kaldılar. Gerçekten büyük destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Erdoğan harika bir lider." şeklinde konuştu.

İran'ın güçlerini büyük ölçüde zayıflattıklarını belirten ABD Başkanı, "Benim liderliğimde Amerika, bu radikal rejimin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırıyor ve "Epic Operasyonu" ile İran’ın güçlerini büyük ölçüde zayıflatıyor. Korku, kimsenin daha önce hiç görmediği türden bir şey. Biz, açık ara farkla dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA 'TRUMP BOĞAZI' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler yapabilsek harika olurdu, ama açmaları gerekiyor. İran'ın Trump Boğazı'nı açması gerekiyor... Şey... Yani Hürmüz Boğazı'nı. Affedersiniz, çok üzgünüm. Ne korkunç bir hata yaptım. Yalan haber medyası şöyle diyecek: 'Yanlışlıkla dedi” Hayır. Bende hata olmaz.

"SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATMAYI KABUL ETTİK, BAŞKALARININ F-35'E SAHİP OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Suudi Arabistan krallığının tamamına teşekkür etmek istiyorum. NATO'nun aksine çok yardımcı oldunuz. Suudi Arabistan savaştı. Katar savaştı. Bahreyn savaştı. BAE savaşı. Kuveyt savaştı. Dünyanın en iyi füzeleriyle 3 uçağımızı vurmalarına rağmen. Suudi Arabistan'a F-35 satmayı kabul ettik. F-35 harika. F-35’leri çok ölçülü biçimde satıyoruz. Başkalarının F-35’lere sahip olmasını istemiyoruz.

"KİMLERİN DOSTUN OLDUĞUNU ANLIYORSUN, TÜRKİYE VE DAHA PEK ÇOK ÜLKE"

Endonezya da harikaydı. O kadar çok şey yaşadık ki, bilirsin, kimlerin dostun olduğunu anlıyorsun, gerçekten, kimlerin dostun olduğunu anlıyorsun ama Endonezya, Türkiye ve daha pek çok ülke. Yanımızda olmayan müttefiklerimizi de tanıdık. Bu onlara çok pahalıya patlayacak.

Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi yaptıklarına bakılırsa, artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki? Biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık.

"İRAN'DA 3 BİN 554 HEDEF KALDI"

Bu gece, İran’ın teröründen ve saldırganlığından arınmış bir Orta Doğu’ya her zamankinden daha yakınız. Birkaç kişi dışında kimsenin bilmediği silahlara sahibiz. İran'da 3 bin 554 hedef kaldı. Onlar da süratle vurulacak.

Sadece İsrail'i değil, Orta Doğu'yu gerçekten bizim kurtardığımıza inanıyorum. Üzerinize yağdırılan tüm o roketler bunu kanıtladı.

İran'a yönelik saldırılar bir savaş değil, operasyon. Eğer bu bir askeri operasyon ise, herhangi bir onaya ihtiyacım yok. Eğer bir savaş ise, Kongre’den onay almanız gerekir. O yüzden ben buna askeri operasyon diyorum.

"SIRADA KÜBA VAR"

İran’ın yüce dini lideri artık yüce değil, öldü. Oğlu da ya öldü ya da çok ağır yaralı. Kasım Süleymani o kadar güçlüydü ki onu öldürdüğümde İran yönetimi bile buna sevinmişti. Kimse bu gerçeği onlara soramayacak, çünkü onlar da artık öldü.

Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın. Ama sırada Küba var. Petrol fiyatları daha da artar diye düşünmüştüm. Ama daha bitmedi. Bitti gibi ama daha bitmedi."

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    dikkat gene gaz veriyor bu ama nafile 9 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    he he he 1 0 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    hani barış getiriyodu .) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
