Husiler: ABD ve İsrail'e Karşı Askeri Müdahale Tehdidi

Yemen'deki İran destekli Husiler, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Seri, mesajında, ABD ve İsrail'in İran, Filistin, Gazze, Irak ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, "ümmetin tamamını tehdit eden siyonist planın uygulanması" olarak niteledi.

ABD ve İsrail'e, İran ve "direniş eksenine" yönelik saldırıları durdurmaya dönük uluslararası diplomatik çabalara derhal yanıt verme çağrısı yapan Seri, söz konusu saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik ile istikrara ve dünya ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Seri, Müslüman ülkelere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını, Gazze anlaşmasının uygulanmasını ve anlaşmada yer alan insani yükümlülüklerle Filistin halkının meşru haklarına ilişkin maddelerin yerine getirilmesini istedi.

"Eğer herhangi bir ittifak ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılırsa veya Kızıldeniz'i kullanırsa, doğrudan müdahale edeceğiz. Filistin, Lübnan, İran ve Irak'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguluyoruz." diyen Seri, İran ve "direniş eksenine" yönelik saldırıların sürmesi halinde "askeri operasyon sahasının gereklerine göre" hareket edeceklerini kaydetti."

Yemen halkına yönelik kuşatmayı ağırlaştırmayı amaçlayan her türlü adıma karşı da uyarıda bulunan Seri, askeri operasyonlarının İsrail ve ABD'yi hedef aldığını, hiçbir Müslüman halkı hedef almadığını söyledi.