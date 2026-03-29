Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

29.03.2026 16:43
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Kante'nin kendi formasının satışlarından özel bir pay aldığı ve transfer sürecinde Fenerbahçe'ye imza atmaya bu şekilde ikna olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'ye 14.4 milyon Euro imza parası, yarım sezonluk 5.5 milyon Euro maaş ve geride kalan sezonlar için 11'er milyon Euro ücret ödeneceğini KAP'a bildirmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Kante'nin maliyeti tartışışmaya devam ederken sözleşmesinde özel bir madde olduğu da ortaya çıktı. A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza kendi formasının satışlarından özel bir pay veriyor. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer süreci boyunca Kante'yi bu yolla ikna ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen N'Golo Kante, rakip kalelere 1gol atma başarısı gösterdi.

    Yorumlar (1)

  • Omer Kendi Omer Kendi:
    angola lante 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
