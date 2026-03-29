Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'ye 14.4 milyon Euro imza parası, yarım sezonluk 5.5 milyon Euro maaş ve geride kalan sezonlar için 11'er milyon Euro ücret ödeneceğini KAP'a bildirmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Kante'nin maliyeti tartışışmaya devam ederken sözleşmesinde özel bir madde olduğu da ortaya çıktı. A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza kendi formasının satışlarından özel bir pay veriyor. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer süreci boyunca Kante'yi bu yolla ikna ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen N'Golo Kante, rakip kalelere 1gol atma başarısı gösterdi.