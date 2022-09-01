Şahinbey belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Şahinbey belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

01.09.2022 17:27
Şahinbey belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisimiz Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe komisyonuna, 1 madde de komisyona süre verildi.

Şahinbey Belediye Meclisimiz Eylül ayı 2. oturum toplantısını 06 Eylül 2022 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahinbey belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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