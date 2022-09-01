Şahinbey Belediye Meclisimiz Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe komisyonuna, 1 madde de komisyona süre verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Şahinbey belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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