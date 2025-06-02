Şahinbey Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 1 madde de ise ilgili komisyona ek süre verilerek bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi. Gündem dışı olan 1 madde ise gündeme alındıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 4 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP