Şahinbey'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Şahinbey'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

04.04.2022 16:54
Şahinbey'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 15 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna, 1 Tarife Komisyonuna, 1'i teklif karar olarak gündeme alınıp bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi. İki madde de ise İhtisas Komisyonlarına ve Encümen Üyelikleri secimi yapıldı. Gündem dışı bir madde ise oy birliği ile kabul edilerek İstifa sonucu boşalan Başkanlık Divanına yeni üyelerin secimi yapıldı.

Komisyon üyeleri yeniden belirlendi

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde görev süresi dolan üyelerin yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı. Meclis Başkan Vekilliğine Cuma Güzel, Hüseyin Kılıç, Divan Katipliği Asil Üyeliğine Şükran Yılmaz, Muzaffer Çolak, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Ayşe Nur Mirkelam, Murat Kemal Titiz, Encümen Üyeliğine ise Salih Bük, Şıh Mehmet Öztürk ve Mehmet Akıncıoğlu seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Hanifi Kızılbağ, İbrahim Ceylan, Ali Koçarslan, Uğur Kalkan Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Hilmi Öztürk, Nebi Kaplan, Emine Ayaz, Mahmut Demirel, Taife Komisyonu Üyeliğine Müslüm Yüksel, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Hüseyin Deveci, Mehmet Cevat Ensari, Mahmut Öztürk, Eğitim ve Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Ahmet İnal, Mehmet Yaşar Göktürk, Mustafa Kaplan, Fetullah Genç, Yılmaz Kireç, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Hamit Kiraz, Bedia Darıcılar, Bekir Aslan, Alpaslan Yıldırım, Hasan Şencan, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Halil Karakuş, Özkan Alpaslan, Gamze Gül Günsoy, Memik Since, Mahmut Öztürk, Kırsal Kalkınma Komisyonu üyeliğine Abdullah Bedirhanoğlu, Ali Bayram Özkardemli, Halil Uğur, Halil Beyazay ve Hasan Şencan seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısını 07 Nisan 2022 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

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