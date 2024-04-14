Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Yeni dönemin ilk meclisi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yusuf Alemdar'ın başkanlığında yapıldı. Alemdar, açılış konuşmasında, "Şehrin kalkınması, milletimizin refahı için bu sorumluluğun üstesinden inşallah birlikte geleceğiz" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeni dönemin ilk meclisi toplandı. Toplantı ilk kez Yusuf Alemdar'ın meclis başkanlığında gerçekleştirildi. İlk meclis toplantısında divan katipliği, başkanvekilliği, encümen üyeliği ve komisyon üyelikleri yapılan gizli oylamayla belirlendi. Tüm meclis üyeleri toplantıda zarfla oy kullanarak meclisteki tüm üyeleri kendi oylarıyla seçti. Buna göre meclis başkanı olan Yusuf Alemdar'ın başkan vekilliği görevine birinci vekil olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ikinci vekil olarak Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik oy birliğiyle seçildi. Mecliste açılış konuşmasını yapan Yusuf Alemdar, "Milletin verdiği emanete sahip çıkmak, en iyi şekilde görev yapmak için çalışacağız. Meclisimizin 16 ilçemize eşit ve adil hizmet götürecek bir meclis olmasını temenni ediyorum. Şehrin menfaati için alacağımız her karar, şimdiden ülkemize ve memleketimize hayırlı olsun. Sakarya'nın kalkınması milletimizin refahı için bize yüklenen bu sorumluluğun üstesinden inşallah başarıyla kalkarız" dedi. - SAKARYA
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