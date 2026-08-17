Salih Ayhan'dan Memleket Hasreti
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Bayburt'taki köyüne ve topraklarına olan özlemini paylaştı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bayburt'un Çiftetaş köyünde bulunan tarla ve arazisinden yaptığı paylaşımla memleket özlemini dile getirdi.
Bayburt'un Çiftetaş köyünü ziyaret eden Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köye ve topraklara olan bağlılığını ifade etti.
Ayhan paylaşımında, "Anılarımın tarlası; kimliğimin mayası; üzerinde hayaller kurduğum; anamı babamı emanet ettiğim toprak" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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