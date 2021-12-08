Üye Girişi
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

08.12.2021 11:23
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Salihli Belediyesi yılın son meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi yılın son meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Aralık ayı toplantısında meclis 10 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, "5 Aralık Pazar günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü hep birlikte kutladık. Bu hakkı, fedakar ve cefakar kadınlarımıza veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Meclisimizde ve Belediyemizde görev yapan değerli kadınlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Hemşehrilerime bir müjde vermek istiyorum. Sanko Enerji tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kurtuluş Mahallemize 15 dükkan, pazar tezgahları, sosyal etkinlik alanları ve otoparkın yer alacağı semt pazaryerinin bu ay içerisinde temelini hep beraber atacağız. Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Allahdiyen Mahallesi 137 ada 1, 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan alanlardaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebiyle ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Kurtuluş Mahallesi 3217 ve 3219 nolu imar adalarında yapılaşma koşulunun belirlenmesine ilişkin talep, Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonuna, Yılmaz Mahallesi 378 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 379 ada ve 380 nolu imar adalarını kapsayan alanda yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin talep ise Plan-Bütçe ve İmar Komisyonuna, Caferbey Mahallesi 3120 ada 6 parselin imar planı değişikliği talebi ile Salihli Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Notlarının görüşülmesi talebi de oy birliği ile İmar Komisyonuna, Yağmurlar Mahallesinde 149 ada 11 parselde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan taşınmazın içme suyu deposu yapılması için MASKİ'ye tahsis edilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonuna, Karayahşi Mahallesinde bulunan park ve futbol sahalarına isim verilmesi talebi de İmar Komisyonuna gönderildi.

Kurtuluş Mahallesi 4285 ada 1 parselde bulunan alana sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir enerji firması tarafından semt pazarı yapılmak üzere gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya protokol yapma yetkisi verilmesi talebi ise oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Salihli Belediyesi, Kadın Hakları Günü, Zeki Kayda, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu 11:18 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:24 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
11:03 Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu
11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!
10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not
Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!         
11:38
Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak         
11:34
Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!         
11:21
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:41:58. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement