Üye Girişi
Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi - Son Dakika

Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi

19.02.2022 16:51
Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

CHP Salihli İlçe Başkanı Namver, geçen yıl 23 Aralık'ta, CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Aykan'ı telefonla arayıp, iddiaya göre, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip, gelin" dedi. Israrla araya girip konuşmak istemesine rağmen Namver'in bu isteği geri çevirdiğini ileri süren Aykan, "Tamam o zaman bundan sonra ben de sizi dinlemiyorum ve dikkate almıyorum" diye karşlık verdi. Bunun üzerine Namver, küfürle karşılık verdi. Telefon konuşmasının ardından Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, Namver hakkında suç duyurusunda bulundu. Aykan'ın CHP Manisa İl Başkanlığı'na şikayeti üzerine Namver hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. CHP Manisa İl Disiplin Kurulu'nun 9 üyesinin 2'si kınama, 7'si ise ihraç yönünde görüş belirtti. Üyelerinin çoğunun kararıyla Namver, partiden ihraç edildi. Tüzük gereği Namver'in, İl Disiplin Kurulu kararının CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca onanmasına kadar ihraç edilmesine rağmen görevine devam edeceği belirtildi.

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ise ihraç kararının ardından yaptığı açıklamada, "Yıllardır siyaset yapan birisiyim. Küfür ve hakarette bulunmadım" dedi.

Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi
YORUMLAR
500
Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi Salihli CHP'de küfür ve hakaret şoku Salihli CHP'de küfür ve hakaret şoku CHP'ye geçen Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, partililerle buluştu CHP'ye geçen Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Cep Telefonu, Hisarcık, Salihli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement