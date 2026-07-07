AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Şam'daki Bombalı Saldırıya Kınama - Son Dakika
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