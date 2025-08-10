Şamil Tayyar\'dan Avukat Rezan Epözdemir\'in Gözaltına Alınmasına Dair Açıklama

Avukat Rezan Epözdemir, bu sabah erken saatlerde "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Epözdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Partili Şamil Tayyar'dan da gelişmeyle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

"İDDİALAR ÇOK AĞIR"

X hesabından açıklama yapan Tayyar "Rezan Epözdemir. Son yılların en popüler, en çok kazanan, TV ekranlarının, kimi etkili makamların, derin mahfillerin gözde avukatlardan biri.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınmış. İddialar çok ağır. FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk. Dosyaya dair bilgim olmadığı için suçlamaya ilişkin yorum yapamıyorum.

"ÇOK CESURCA İŞLEM, TEBRİKLER"

Ama şunu biliyorum. Çok derin ilişkileri olan bu avukata işlem yapmak için savcılığın elinde çok sağlam deliller olması lazım. Aksi halde bir gün içeride tutamazlar. Şimdiden baskı başlamıştır, hiç ummadığınız yerlerden. Çok cesurca işlem, tebrikler."