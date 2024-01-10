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Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Gazeteciler Günü Ziyareti - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Gazeteciler Günü Ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları Halit Doğan ve Cevat Öncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Adaylar, gazetecileri kutlayarak seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi ve soruları cevapladı. Doğan, insanların gönlünü alarak hizmet etmek gerektiğini belirtirken, Öncü ise Samsunluların kararının başları üstünde olduğunu vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Gazeteciler Günü Ziyareti
10.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:43
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Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanlığı için yarışan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ile CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, habercilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ile CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ne ayrı ayrı ziyarette bulundu. Başkan adayları gazetecileri kutladıktan sonra seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi, soruları cevapladı.

Doğan: "İnsanlarımızın önce gönlünü alacağız"

Sahadaki gazetecilerin çok büyük emek ve çaba sarf ettiklerini belirten Halit Doğan, "Biz çalışmakla yükümlüyüz, gönül ala ala yürüyeceğiz. Asla bizim insanlara yüz ekşitmek vesaire gibi bir durumumuz yok. Biz insanlarımızın gönlünü almak zorundayız. Bunu ne kadar çok sahaya yansıtabilirsek insanlar bize oy verme noktasında bir tereddüt yaşamaz. Allah, oy veren hiç kimseye bizi mahcup etmesin. Netice itibarıyla herkes desin ki 'ya iyi ki oy vermişim, verdiğim oy helal-i hoş olsun.' Biz hizmet etmekle yükümlüyüz. Hizmet ederken insanların gönlünü alarak bu işi yapmakla yükümlüyüz. Asla beddua almadan dua alarak doğru işleri anlatarak yapma gayretindeyiz. Kendimize göre doğru değil, şehre göre doğru, genel kabule göre doğru işleri yapmak durumundayız" dedi.

Öncü: "Samsunlunun kararı başımız üstüne"

Gazetecilerin çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Cevat Öncü ise "Kim bu şehir için bir tuğla koyduysa, kim bu şehir için bir çivi çaktıysa hepsinden Allah razı olsun. Kazasız belasız seviyeli bir seçim dönemi diliyorum. Samsunlu kimin daha iyi hizmet edeceğine inanıyorsa, kimin kendini ikna ettiğine inanıyorsa, bu şehre kimin daha faydalı olacağına inanıyorsa onu seçecek. Sonuçta Samsunlunun kararı başımız üstüne" diye konuştu.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, her iki adaya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlere AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da iştirak ederek gazetecilerin gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Gazeteciler Günü Ziyareti - Son Dakika


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