Başkan Demir, Samsun'a döndü - Son Dakika
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Başkan Demir, Samsun'a döndü

04.08.2022 16:56
Başkan Demir, Samsun'a döndü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara'daki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından bugün şehre döndü ve yeniden görevine başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara'daki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından bugün şehre döndü ve yeniden görevine başladı.

Ankara'da tedavi sürecindeyken her birimle irtibat halinde olan uzaktan da mesaisini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a dönerek görevine başladı. Başkan Demir, "Böbrek bölgesinde bir yapı tespit edildi. Hemen tedaviye başladık. Uygulanan ilaç bu tür tümörlere karşı etkili olmasıyla biliniyor. Tedavi süreci başladı. Doktorların raporları olumlu yönde. Ben de işimin başına döndüm. Bu süreçte en çok hemşehrilerimi özledim. Morale ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde arayan, mesaj atan, dua eden, desteğini gösteren herkese canı gönülden çok teşekkür ederim" dedi.

"Milletimize hizmete devam edeceğim"

"Bizler inanmış insanlarız" diyen Başkan Demir, "Memleketimize yaklaşık 30 yıldır hizmet etme yolunda yürüdük. Samimi olarak ifade ediyorum bunu da Allah'ın rızasını kazanmak için yaptım. Hala daha o yoldayız. Ömrümün sonuna kadar bu millete hizmet etmeyi sürdüreceğim. Hemşehrilerime, çalışanlarımıza hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin ömrünü bereketli kılsın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Ankara, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Demir, Samsun'a döndü - Son Dakika

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