Başkan Demir: "Mutluyuz ve gururluyuz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'le ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şehrimizde de çok iyi bir koordinasyona imza atıldı. Çocuklarımız ve torunlarımız artık, bambaşka bir dünyaya bakar hale gelecek. Bu yüzde çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın milli teknoloji hamlesi kapsamında düzenlenen TEKNOFEST'in 5'ncisi Samsun merkezli Karadeniz'de yapılıyor. İlk gün ülke genelinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle yoğun katılımın yaşandığı festivale ilgi giderek artıyor. Havacılık ve uzay araçları başta olmak üzere çocuklar ve gençler tarafından üretilen teknolojik ürünlerin sergilendiği festivalde vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi standına yoğun ilgiyi gösteriyor. Çocuklar ve gençler, Formula-1 yarış aracının simülasyonunda sürüş deneyimi yaşarken, VR sanal gerçeklikte dijital oyun teknolojisinin heyecanını yaşıyor. Ayrıca Karelog zeka oyununda ise hem şehrinin kültürel özelliklerini tanıyor hem de ödüller kazanıyor.

Uçak gösterilerinin coşkuyu artırdığı festivalde vatandaşlara elleriyle dondurma ikram ederek çocukların ve gençlerin coşkusuna ortak olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, halkın yoğun ilgisinin herkesi şaşırttığını ifade ederek, "İlk günkü açılışta herkes gibi ben de çok şaşırdım. 23 yıllık siyasi hayatımda bu tür organizasyonlara çok katılmış birisi olarak doğrusu ben de çok etkilendim. Halkımız, coşkusu ve heyecanıyla müthiş bir şekilde katılım sağlıyor. Şuan ülkemizin her yerinden gelip festivale katılanlar var. Dolayısıyla bütün yorgunluğumuz çıktı. Bugün de yine bütün alan tıklım tıklım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde ülkemizin ve şehrimizin geleceğini ve vizyonunu daha net görüyoruz. Artık bambaşka bir dünyaya bakar hale geliyorlar. Şuan ülkemizin hatta dünyanın en önemli teknolojik bulgularını, üretimlerini, bilgiyi görebiliyor, elleriyle dokunabiliyor. Dolayısıyla ülkemiz, şehrimiz, halkımız, gençlerimiz ve çocuklarımız adına çok mutluyuz. Samsun dışından gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN