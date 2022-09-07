Bakan Yardımcısı Varank: "Verilen sözler hayata geçti" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Varank: "Verilen sözler hayata geçti"

07.09.2022 16:22
Bakan Yardımcısı Varank: "Verilen sözler hayata geçti"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Başkanımızla birlikte seçim döneminde verilen sözler vardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Başkanımızla birlikte seçim döneminde verilen sözler vardı. Bu sözler hayata geçti" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bugün Samsun'a gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Demir, kentte devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili sunum yaptı. Yapılan çalışmalarda gelinen son durum ile ilgili bilgi vererek, alandaki çalışmaları yerinde gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Başkanımızla birlikte seçim döneminde verilen sözler vardı. Bu sözler hayata geçti. Sizler de görüyorsunuz, konut projeleri iki bölgede hemen hemen bitmek üzere. Rezerv olarak yapılan konutlara vatandaşlarımızı taşıyacağımız mahalleler belli. Riskli alan olarak belirlenen mahalleler var. Buralardan da vatandaşların hangi şartlarla taşınacağı ile ilgili bir toplantı yaptık. Verimli bir toplantı oldu" diye konuştu.

Aynı hızla yatırıma devam

Hem Samsun'da yapılan projelerin hem de bakanlığın destek verdiği projelerin son durumlarını değerlendirdiklerini ifade eden Varank, "Çok hızla devam eden projeler var. Bitme aşamasına gelenler var. Bir projenin bitmesi için orada vatandaşın yaşaması lazım. Biz istiyoruz ki, rezerv yapılan sağlam konutlara vatandaşlarımızın bir an önce yerleşmesi ve hayatın başlaması. İlkadım ve Canik'te belirlenen 2-3 bölge var. Bu çalışmaları biz çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Aynı hızla devam etmek istiyoruz. Vatandaşın buradaki ilgisi, rağbeti ve bize olan güveni ile birlikte bunun çok kısa sürede tamamlanacağından hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Gülsan Sanayi Millet Bahçesi ile bütünleşecek

Açıklamasında Gülsan Sanayi Sitesi konusuna değinen Varank, "Sanayi sitesi şehir içinde kalmış. Büyük bir proje. Yılların özlemi de var. Bununla ilgili yapılan sanayi sitemiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda bunların da teslimlerini yapmış olacağız. Gülsan Sanayi Sitesi'nin bulunduğu mevcut alanı da Millet Bahçemiz ile birlikte bütünleştirerek çok güzel ve büyük bir yaşam alanı haline getireceğiz. İnşallah tamamlandığında da açılışını hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir de Bakan Yardımcısı Varank'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bakanlığın verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Fatma Varank, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Varank: 'Verilen sözler hayata geçti' - Son Dakika

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