Samsun Büyükşehir Meclisi, Nuri Asan Tesisleri\'ni imar planından çıkarma kararı aldı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi toplantısında, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin Doğupark Alanı Millet Bahçesi Projesi kapsamındaki imar planından çıkarılmasını içeren teklif oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu alanların Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçmesine ilişkin madde de kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonlardan havale edilen 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ilk olarak Samsunspor'un uzun yıllardır kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğini ilgilendiren imar planı teklifi ele alındı.

SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan 497449 sayılı, "Canik ve İlkadım ilçe belediye sınırlarında Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş bildirilmesi" konulu teklif, komisyonda "Nuri Asan Tesisleri'nin plan dışı bırakılması" yönünde değerlendirildi. Komisyondan bu şekliyle meclise sunulan teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

"Şehrimiz ve Samsunspor'a hayırlı uğurlu olsun"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, alınan kararın Samsun'a ve Samsunspor'a hayırlı olmasını diledi. Süreç boyunca yoğun mesai harcandığını belirten Soğuk, "Bu gündem maddesiyle alakalı yoğun mesai harcadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, grup başkanvekillerimize, meclis üyelerimize, Samsunspor yönetimine ve taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Samsunspor'la alakalı hassasiyeti siyasetin üstünde tutarak almış olduğumuz bu kararın, bugün oyladığımız maddeyle birlikte hem şehrimize hem de Samsunspor'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Polis okulu ve jandarma binaları taşınıyor

Mecliste ayrıca 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu mevcut alanların Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçmesi maddesi de görüşüldü. Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek, boşaltılan alanlara ne yapılacağının açıklanması gerektiğini belirtti. İpek, ayrıca jandarmadan boşalacak alanın yarısı yeşil alan yapılmazsa teklife ret oyu vereceklerini ifade etti. Bunun üzerine söz alan Nihat Soğuk, bu hassasiyete önem vereceklerinin sözünü verdi.

Jandarmadan boşalacak alanla ilgili açıklamada bulunan SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, "Söz konusu alan 100 bin metrekarelik bir alana sahip. Bunun minimum 50 bin metrekaresini park ve meydan olarak planlayacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından söz konusu madde de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.