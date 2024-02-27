Samsun\'da 3 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kuracakları tekstil atölyeler ile ilçede 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını söyledi.
Oy alma vadiyle de halkın karşısına yalan yanlış vaatlerle çıkmadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, "Yaklaşan yerel seçimlerde halkımız bir kez daha bize teveccühü gösterip tekrar görevi bize teslim ederse elimizdeki imkanlar ve kaynaklar doğrultusunda istihdam odaklı 'tekstil atölyeleri' kuracağız. Kaynak ve eldeki finansmanlar, imkanlar doğrultusunda yapılacak projelerin başında işsiz vatandaşlarımıza bir ekmek kapısı olacak tekstil atölyelerini hayata geçirerek istihdam sorununa çözüm bulmak istiyoruz. İşsizlik sadece ülkemizin değil, bizim ilçemizin de en büyük sorunları arasında yer alıyor. Kendi imkanlarımızla fiziki şartlarını ve yerini ayarladığımız alanda kurulacak atölyelerde 3 bin kişiye iş imkanı sağlamış olacağız. İstihdam odaklı bir yatırımı hayata geçirmek bir önceki başkanlık dönemimde de hayalimdi. Fakat kaynak yetersizliği yüzünden ötelemek zorunda kaldık. Yeni dönemde bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN
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