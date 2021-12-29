Üye Girişi
Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım

29.12.2021 15:49
Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılında 670 milyon lira yatırım yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılında 670 milyon lira yatırım yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. 2022 yılında da şehrimize 817 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü bir taraftan kent merkezi ile birlikte 17 ilçede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilerken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçiriyor. 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarını arttırarak devam ettiren SASKİ, 2021 yılında 655 km içme suyu, 92 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması yaptı.

2,5 yılda alt yapıya 1,5 milyar yatırım

2,5 yıllık görev süresinde 1283 km içme suyu hattı, 215 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 2 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alt yapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar yatırım yaptık. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu alt yapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üst yapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalıştı. 2022 yılında da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gece-gündüz demeden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tek arzumuz Samsunlu hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam sürmesi"

SASKİ olarak Samsun'da 2022 yılında da 817 milyon lira tutarında alt yapı yatırımı yapılacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşaması için. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli alt yapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım
Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım
Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım

YORUMLAR
500

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Yatırım, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım - Son Dakika


Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz..         
15:58
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" deyip isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" deyip..         
15:51
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
15:27 Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement