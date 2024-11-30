Samsun'da Atık Su Tarifesi Yüzde 50'ye Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Atık Su Tarifesi Yüzde 50'ye Yükseldi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, atık su tarifesini yüzde 45'ten yüzde 50'ye güncelledi. Toplantıda SASKİ Genel Müdürü, kuraklık nedeniyle su seviyelerinin düştüğünü belirtti.

30.11.2024 02:01  Güncelleme: 02:05
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Samsun'da atık su tarifesi güncellendi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurul Toplantısı'nda komisyondan havale edilen 9 madde karara bağlandı. Toplantıda yüzde 45 olan atık su tarifesi ise yüzde 50 olarak güncellendi.

SASKİ Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda 9 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis üyelerine sunum yapan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kurumun yeni projeleri, biten projeler ve yapılması düşünülen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu sene çok büyük bir kuraklık atlattık"

Şehre içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın bu sene hiçbir zaman tam doluluğa ulaşmadığını belirten Bahattin Yanık, "Barajlardaki doluluk oranlarımızı anlık kontrol ediyoruz. Yıllar itibarıyla 1 Temmuz'da Çakmak Barajı'ndaki durumu inceledik. 2021'de dolu, 2022'de dolu, 2023'te doluya yakın. 2024 yılında ise baraj yarı seviyeye geriledi. Yani 2024'te baraj hiçbir zaman dolmadı. Diğer yılların hepsinde yaza girerken baraj dolu girmiştik. 2021 yılı 1 Temmuz'da barajda 70 milyon metre/küp su vardı. 2022 ve 2023'te de öyle. 2024'te bu rakam 30 milyon metreküpe kadar düştü. Bu sene çok büyük bir kuraklığı atlattık" dedi.

Atık su arifesi güncellendi

Mecliste ayrıca karara bağlanan maddeler arasında Atık Su Tarifesine Güncelleme Yapılması Teklifi de yer aldı. CHP ve İYİ Parti grubu üyeleri, Samsun'da içme suyu faturalarının yüksek geldiğini, atık su bedeline yapılacak zammın bu faturaları daha da arttıracağını belirterek, güncelleme talebinin geri çekilmesini istediler.

Oylanan teklif, oy çokluğu ile kabul edilirken, içme suyu faturalarında yüzde 45 olarak uygulanan atık su bedeli, bundan böyle yüzde 50 olarak faturalara yansıyacak.

Samsun\'da Atık Su Tarifesi Yüzde 50\'ye Yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'da Atık Su Tarifesi Yüzde 50'ye Yükseldi - Son Dakika

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