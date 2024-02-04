Politika

Samsun'da Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı

SAMSUN - Samsun'da Cumhur İttifakı belediye başkan adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan toplantı saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı arayarak katıldı.

Yoğun katılımın yaşandığı salona telefonla seslenen Recep Tayyip Erdoğan, " Gaziantep'te muhteşem bir şehir hastanesi açılışından sonra sizlerin toplantısı bana bildirildi. 31 Mart akşamı yapılacak olan seçim sonucunu sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum, sizin bu konuda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyor, şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum. Tüm belediye başkan adaylarımızı ve ekiplerini tüm Cumhur ittifakı üyelerini Gaziantep'ten en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz konuşmalar yaparak 31 mart seçimlerinin önemini vurguladı.

Toplantıda 17 ilçede Cumhur ittifakı belediye başkan adayları açıklandı. 3 ilçe belediyesine MHP adayının gösterildiği, 14 ilçede AK Parti adaylarının yer aldığı aday listesi şöyle oldu:

19 Mayıs - Osman Topaloğlu

Alaçam - Ramazan Özdemir

Asarcık - Şerif Kılağuz

Atakum - Özlem Maraş

Ayvacık - Hüseyin Keskin

Bafra - Hamit Kılıç

Canik - İbrahim Sandıkçı

Çarşamba - Ender Gür

Havza - Murat İkiz

İlkadım - İhsan Kurnaz

Kavak - İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik - Gürkan Özel

Salıpazarı - Osman Yüksel

Tekkeköy -Mustafa Candal

Terme - Şenol Kul

Vezirköprü - Murat Gül

Yakakent - Hüseyin Kıyma