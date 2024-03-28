Samsun'un Kavak Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Sahte anketlerle başkanlık hayali kuranları halkımız pazar günü uyandıracak inşallah" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, Tatarmuslu ve Şeyhresul Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret ettikleri her noktada vatandaşların büyük ilgisi ve sevgisi ile karşılaştıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Sahte ve çakma anketlerle başkanlık hayali kuranları, ilçemize kazandırdıklarımızı inatla görmek istemeyenleri halkımız pazar günü vereceği oylarıyla uyandıracak inşallah" ifadelerine yer verdi.
Göreve geldiklerinden itibaren ilçede çok güzel işler yaptıklarını, Kavak ile alakalı gelen her taleple ilgilendiklerini ifade eden Sarıcaoğlu, ilçenin tüm mahallelerinde halkın daha rahat yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade etti. Sarıcaoğlu, "Biz yerel yöneticiyiz, bu ilçenin belediye başkanıyız. Dolayısıyla burada yaşayan binlerce insana karşı bir sorumluluğumuz var. Yaptığımız hizmetinde, yapamadığımızın da bir vebali var. O nedenle sürekli olarak ilçemizi daha ileri nasıl taşırız düşüncesindeyiz. Yani Kavak'la yatıp, Kavak'la kalkıyoruz. Bizim ilçemize karşı heyecanımız var. Birileri inatla şehre kazandırdığımız hizmetleri görmemekte direniyor, sahte anketlerle kendilerini 'başkan' görüyorlar ama bu millet pazar sabahı verdiği oylarla hem onları uyandıracak, hem de ilçenin nereden nereye geldiğini gösterecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Samsun'da Sahte Anketlere Tepki - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Muhalefet pazartesi günü bir iç çatışmaya, iç kargaşaya ve iç hesaplaşmaya başlayacak.
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