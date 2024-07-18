Samsun\'da Yeni Sosyal Yaşam Alanları Hizmete Açıldı

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla çehresi değişen ilçeye, yeni sosyal yaşam alanlarıyla değer kattıklarını söyledi.

Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil alanlar gibi birçok özelliğe sahip yeni sosyal donatı alanlarını ilçeye kazandırdıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yeni sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların ilçeye kazandırdıkları yeni sosyal yaşam alanlarında ilgiyle vakit geçirdiğini belirten Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın dilediğince vakit geçirdiği yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırdık. Spor alanları, oyun alanları, dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunan 28 adet sosyal yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Aydınlatmaları ve güvenlik sistemleriyle hiçbir detayını atlamadan yapımını tamamladığımız sosyal yaşam alanlarında hemşehrilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN