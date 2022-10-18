Samsun haberleri... Çarşamba Belediyesi'nden "Akıllı Saha" projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberleri... Çarşamba Belediyesi'nden "Akıllı Saha" projesi

18.10.2022 15:26
Samsun haberleri... Çarşamba Belediyesi'nden "Akıllı Saha" projesi

Samsun gündem haberi: Çarşamba Belediyesi'nin başlattığı "Akıllı Saha" projesi ile vatandaşlar belediye binasına gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Çarşamba Belediyesi'nin başlattığı "Akıllı Saha" projesi ile vatandaşlar belediye binasına gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, daha kolay ulaşılabilir ve nitelikli belediyecilik hizmeti sunmak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Çarşamba Belediyesi, "Akıllı Saha" projesi için teknoloji destekli geliştirdiği altyapısıyla sahada veri toplamaya başladı.

Akıllı Saha projesi ile hem belediyenin hizmet hızını arttırmak hem de vatandaşları prosedürlerle uğraştırmadan belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu proje ile birçok belediye hizmeti vatandaşın evleri ve iş yerlerinin kapısına kadar taşınmış olacak.

"Amacımız hemşehrilerimize daha iyi hizmet"

Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gelişen, büyüyen Çarşamba'mızda hemşehrilerimize daha iyi ve nitelikli bir hizmet sağlayabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Akıllı Saha' projemiz de bu kapsamda Çarşamba'mız için çok önemli. Teknoloji destekli geliştirdiğimiz altyapımız ile sahada veri toplamaya başladık. Adres bilgi sistemi ile tüm taşınmazların yerinde tespitinin yapılması hedefliyoruz. Porejemiz ile birçok belediye hizmetini hemşehrilerimizin evlerinin, iş yerlerinin kapısına kadar taşımış olacağız. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız, kapılarının üzerinde yer alan karekodları mobil cihazlarına taratarak başka herhangi bir işleme gerek kalmadan bağımsız bölümlerdeki bilgilerine ulaşabilecek ve E-Belediye hizmetlerine erişebileceklerdir. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun haberleri... Çarşamba Belediyesi'nden 'Akıllı Saha' projesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:52:24. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun haberleri... Çarşamba Belediyesi'nden "Akıllı Saha" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement