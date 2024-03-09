Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halka seslendi

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, katıldığı halk buluşmasında, "Çıraklığı geçirdik, kalfalığı geçirdik, sıra geldi ustalığa. Bir kere daha bize izin verirseniz bu sefer inşallah ustalığımızı göstereceğiz" dedi.
İlkadım Belediye Başkanı ve İYİ Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirtaş, Alagömlek Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Mahallesi Halk Buluşması'na katıldı. Mahalleye gelişinde meşaleler ve sloganlarla karşılanan Başkan Necattin Demirtaş, seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara seslendi.
"Çıraklık ve kalfalık geride kaldı, sıra geldi ustalığa"
Seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Başkan Demirtaş, "Hep ele ele verdiniz ve İlkadım'da bize bayrağı teslim ettiniz. Biz de sizlerin yüzünü karartmadan hep beraber bugüne kadar geldik. Yine bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde de şunu görüyorum: Bizim insanlarımız ahde vefayı gösterir. Birlik ve beraberliğimizi kenetlenerek, hep beraber sürdürerek inşallah bu seçimi de güzel bir başarı ile sonuçlandıracağız. Bu dönemde belediyemizin 2019 itibarıyla varlığı 219 milyondu, şu anda ise biz 4 milyar 450 milyon TL'ye çıkarttık. Yapılan hizmetlere gelince 1 kuruş kredi almadan adına Ata Ocağı, Hasta Refakatçı Evi, Şefkat Evi, Mahalle Kreşleri dediğimiz toplam 100 milyon TL'lik yatırımı öz varlıklarımızla yaptık. Çıraklığı geçirdik, kalfalığı geçirdik, sıra geldi ustalığa. Bir kere daha bize isin verirseniz bu sefer inşallah ustalığımızı göstereceğiz" diye konuştu.
"Adaletten tarafız, çalışanın yanındayız"
Kendisine yöneltilen bazı suçlamalara da cevap veren Demirtaş, "Sizlerin gözünde bu parıltıyı görüyorum. Allah'ın izni, sizlerin desteği ile bu bayrağı hep birlikte zirveye dikeceğiz. Yapılan toplantılarda bazı şeyler dile getiriliyor. 'Necattin Demirtaş, harcamaların yüzde 60'ını personele yapmış' deniliyor. Bilginiz olsun belediyelerde yüzde 40'ı geçecek personel gideri yapamazsınız, yaparsanız kanunda yazılı belediye başkanından faiziyle birlikte alınır. Yalandan bir ton personel aldığımı iddia ediyorlar. Eğer personel alımı yapsaydım seçimi kazandığımda bütün insanları dışarı atar, onun yerine kendi yandaşlarımı alırdım. Biz adaletten tarafız, çalışanın yanındayız, iyi hizmet yapanın yanındayız. Hiçbir zaman helalinden rızık kazananın siyasi kimliğine bakmadık. İşini güzel yapması bizim için yeterli oldu. Bugüne kadar da hep bunun mücadelesini verdik" şeklinde konuştu.
Başkan Demirtaş, konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelen mahalle sakinlerine teşekkür etti. - SAMSUN
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