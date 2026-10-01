Samsun İlkadım'da Başkan Kurnaz, siyasi görüş nedeniyle işçi çıkarılmadığını savundu - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da Başkan Kurnaz, siyasi görüş nedeniyle işçi çıkarılmadığını savundu

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Samsun İlkadım\'da Başkan Kurnaz, siyasi görüş nedeniyle işçi çıkarılmadığını savundu
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Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, meclis toplantısında müfettiş raporunun sadece kendi dönemini kapsamadığını belirterek siyasi görüş nedeniyle işçi çıkartılmadığını savundu. Kurnaz, kendisinden önce 500-600 kişiden fazla çalışanın işten çıkarıldığını söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyede yönetim değişikliklerinin ardından yaşanan personel çıkarmalarının kendi döneminde olmadığına dikkat çekerek, "İlk defa benim dönemimde siyasi görüşü nedeniyle işçi çıkartılmadı" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesinde söz alan Yeni Parti Grubu, mülkiye müfettişi raporunda belediyedeki bazı birimlerde işçilerin sık sık yer değiştirdiğine yönelik tespit bulunduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan Başkan İhsan Kurnaz, söz konusu raporun sadece kendi dönemlerini kapsamadığını, 2021 yılı ve sonrasını kapsadığını, kendi dönemlerinde böyle bir olumsuzluğun olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

"İlk defa benim dönemimde siyasi görüşü nedeniyle işçi çıkartılmadı"

Müfettiş raporlarının birçok belediyede tavsiye niteliğinde hazırlandığını ifade eden Kurnaz, İlkadım Belediyesi'ne ilişkin raporun da yalnızca kendi dönemini kapsamadığını söyledi. Kurnaz, "Müfettiş raporunun tamamı belediyeden yayınlanacak. Yanlış bilgiler kamuoyuna verilmesin. İlkadım Belediyesi'nde ilk defa benim dönemimde bir belediye yönetimi değiştikten sonra personel çıkartımı olmadı. Benden önce de ondan öncesinde 500-600 kişiden fazla insan işten çıkartıldı. Biz de insanlara söz verdik. 'Ekmek üzerinden siyaset yapmayacağız, hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, yeter ki işçilerimiz, personelimiz işinin başında olsun, işine sahip çıksın, ekmeğine sahip çıksın, siyaset yapmasın' dedik" ifadelerini kullandı.

Hiçbir çalışanın siyasi görüşü nedeniyle görev yerinin değiştirilmediğini savunan Kurnaz, "Bir kişi varsa gelsin bana desin ki, 'ben şu siyasi görüş nedeniyle şuradan alındım, şuraya verildim' desin. Böyle bir şey yok. Maalesef geçmişte belediyede bunlar çok oldu. Yüzlerce kişi çıkartıldı. Raporda bizden önceki yıllar hakkında veriler ve tavsiyeler de olduğu için sanki bizim dönemmiş gibi anlaşılmasın diye bunlara açıklık getirdim" diye konuştu.

Toplantıda gündeme alınan 3 madde ise daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: İHA
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