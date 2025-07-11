Samsun meclisinin kimyasal depolama limanı planı görüşü: "Riskler tümüyle ortadan kaldırılmalı" - Son Dakika
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Politika

Samsun meclisinin kimyasal depolama limanı planı görüşü: "Riskler tümüyle ortadan kaldırılmalı"

Samsun meclisinin kimyasal depolama limanı planı görüşü: "Riskler tümüyle ortadan kaldırılmalı"
11.07.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Tekkeköy ilçesinde deniz doldurularak kurulması planlanan liman sahasındaki amonyak ve fosfat siloları, asit ve amonyak tanklarıyla ilgili komisyon görüşünü oy birliğiyle kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Tekkeköy ilçesinde deniz doldurularak kurulması planlanan liman sahasındaki amonyak ve fosfat siloları, asit ve amonyak tanklarıyla ilgili komisyon görüşünü oy birliğiyle kabul etti. Kabul edilen görüşte, bu tür depolama alanlarının çevresel riskleri nedeniyle risklerin tümüyle ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 Yılı Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 49 gündem maddesi karara bağlanırken, Tekkeköy ilçesi sınırlarında liman amaçlı ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliğine esas görüş verilmesi teklifi 22. madde olarak görüşüldü.

Meclis, ilgili komisyonun hazırladığı şu görüşü oy birliğiyle kabul etti:

"Söz konusu depolama alanında inşa edilmesi planlanan amonyak ve fosfat siloları asit ve amonyak tanklarının çevresel etkileri içerisinde barındırması nedeniyle buna ilişkin risklerin tümüyle ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Aksi takdirde yapısal bir hata veya öngörülememiş bir afet durumunda yıkıcı çevre hasarına sebebiyet verecek unsurları bünyesinde bulundurduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca deniz içerisinde yapılacak olan dolgu alanından dolayı oluşacak akım yapısının yerel erozyona neden olabileceği çevresel etkilerinin ise öngörülemeyeceği değerlendirilmektedir. Plan teklifine dair görüşümüz bu şekildedir."

"Biz bunun hiç olmamasını arzu ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, bu tesisin ve buradaki üretimin deniz yaşamı, hava kirliliği ve canlı yaşamı açısından çok büyük risk taşıdığını belirtti. Tekcan, "Bu yaşadığımız risklerin varlığı 10 kata kadar artacağına inanıyoruz. Tekkeköy ilçesinde kanser vakalarının çokluğundan bahsetmiştik. Şu anda 25 bin sülfürik asit tesisinden bu çıkıyor ise 1 milyon sülfürik asitten ne çıkmaz. Biz bunun hiç olmamasını arzu ediyoruz. Bunun önlemini alacakları kanaatinde değiliz. Komisyon kararına katılıyorum" dedi.

"Hedef terörsüz Türkiye"

Meclis toplantısında ayrıca terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve teslim sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Başkanvekili Nihat Soğuk, "Ülkemizin uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bir sorunun yeni bir döneme girdiğine şahitlik ediyoruz. 1978 yılında kurulan PKK terör örgütü yıllardır ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir yapı olarak varlığını sürdürmüştür. Silah bırakma süreci yalnızca çatışmanın sona ermesi değil, terör örgütlerinin feshi, illegal yapılanmalarında tasfiye anlamına gelmektedir. Bu yapının silah bırakması barış ve huzur adına yapılmış çok önemli bir adımdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürece destek veren diğer parti liderlerimizin katkılarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle artık devletin projedir. Hedefimiz terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye için şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin duasıyla geldiğimiz bu noktada devletimizi daha da güçlendirerek milletimizin huzur ve refahını artırarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Tekkeköy, samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun meclisinin kimyasal depolama limanı planı görüşü: 'Riskler tümüyle ortadan kaldırılmalı' - Son Dakika

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