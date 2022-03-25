AK Parti'li Karaaslan: "Eğitim, AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardandır" - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan: "Eğitim, AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardandır"

25.03.2022 11:57
AK Parti'li Karaaslan: "Eğitim, AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardandır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eğitimin AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardan olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, eğitimin AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardan olduğunu belirtti.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Samsun ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Özer'i Samsun'da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Karaaslan, "Sayın Bakan'ımızın katılımıyla Samsun İl Eğitim Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, il genelinde ve ilçelerimizdeki eğitim yatırımlarını, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yeni çalışmaları detaylı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakan'ımız programı kapsamında Samsun'umuza çok önemli müjdeler verdi. Bu müjdeler, şehrimizde büyük mutluluk ve heyecanla karşılandı." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Milli Eğitim Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarını artırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız, Samsun'daki yatırım bütçesini 200 milyon liradan 1 milyar 324 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Bütçeden Samsun'a ayrılan payın artırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle şehrimiz, eğitimde çok daha ileri noktaya ulaşacaktır. Samsun'umuzda 43 olan anaokulu sayısı, 36 yeni anaokuluyla 79'a çıkarılacak. Bunların 6'sı özel eğitim anaokulu olarak hizmet verecek. Toplantıda aldığımız kararlardan biri de Samsun'umuza yeni bir özel eğitim kampüsü yapılması kararıdır. Bununla Sayın Bakan'ımız, ilimizdeki mevcut okullarımızın güçlendirileceğini, 9 yeni ilkokul ve ortaokulun şehrimize kazandırılacağını açıkladı."

Köy okullarının rehabilitasyonu projesinde Samsun, pilot il oldu

Köy okullarının rehabilitasyonu ve yeniden eğitim öğretime kazandırılmasıyla ilgili projede pilot şehir olarak Samsun'un seçildiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Proje ile köy okullarında yapılacak fizibilite çalışmasının ardından mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre halk eğitim merkezi, anaokulu, kütüphane, kısacası buraların yaşayan bir mekan olarak halkımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Ayrıca Bafra'da yeni eğitim kampüsü yapılmasıyla ilgili süreci de Bakanlığımız yakından takip etmektedir. Bu müjdeler şehrimize hayırlı olsun. Eğitim, AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardan biridir. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz dört sütundan ilkinin eğitim olduğunu açıklamıştık. AK Parti olarak son 20 yılda bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Bu alanda çok önemli eserleri, hizmetleri şehirlerimize ve ülkemize kazandırdık. Bu vizyonu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve şehrimize müjdelerle gelen Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer'e teşekkürlerimi iletiyorum."

Karaaslan, açılışı gerçekleştirilen Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun da Samsun'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: 'Eğitim, AK Parti hükümetinin öncelik verdiği alanlardandır' - Son Dakika


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