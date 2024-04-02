Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde Şerife Ak, ilçenin tek kadın muhtarı seçildi

Hiçbir tahmini tutmadı! Seçimin bir başka kaybedeni de gazeteci Ahmet Hakan oldu

31 Mart'ta CHP yurt genelindeki yüzde 37.77'lik oy oranıyla seçimin kazananı oldu. Seçimden önce "Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak" ve "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak" gibi tahminlerde bulunup hiçbirini tutturamayan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.