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Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz - Son Dakika

Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz

17.10.2021 17:23
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilginç bir yorum yaptı. Sağ, "O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Çeşitli isimler ortaya atılırken, Halk müziği sanatçısı Arif Sağ'dan ilginç bir çıkış geldi. Sağ, CHP'nin çıkaracağı adayı herkesin seveceğini iddia etti.

"CHP KİMİ ADAY GÖSTERECEĞİNİ BİLİR"

Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu, CHP PM üyesi Yaşar Seyman, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanatçı Tolga Sağ'ın katıldığı programda yer alan Sağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir" dedi.

"SİZ ONU SEVECEKSİNİZ"

Sağ, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Durmadan CHP kimi aday gösterecek diyorlar ya, durmadan bunu tartıştırmaya çalışıyorlar. CHP akıllı partidir, CHP kimi aday göstereceğini bilir. Merak etmeyin. O gün hepinizin kucaklayacağı bir adayla karşı karşıya geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdiden adayımızı tartışıp yıpratmaya gerek yok. O gün o aday karşınıza gelecek ve siz onu seveceksiniz."

Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Arif Sağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz - Son Dakika
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