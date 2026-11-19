Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan - Türk İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Bakan Kacır, toplantı kapsamında bugün başkent Taşkent'te iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Kacır yaptığı açıklamada, "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan - Türk İş Dünyası Buluşması kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Taşkent'te iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldik. Ticaret ve yatırım diplomasimizi, firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını sağlayan, yatırım fırsatlarını somut projelere dönüştüren ve üretim gücümüzü sınırların ötesine taşıyan stratejik bir araç olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını katma değeri yüksek ekonomik iş birlikleriyle daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Ticaret hacmimizi artırmak, karşılıklı yatırımları çeşitlendirmek ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklıkları tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.