Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de İftar Programına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de İftar Programına Katıldı

27.02.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İFTAR PROGRAMINA KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer de katılım sağladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin 10-15 yıl içerisinde Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma ile mührünü gökyüzüne vurduğunu belirterek, "Nuri Demirağ'ın önderliğinde 1938 yılında yapılan uçak, test uçuşu sırasında düştü ve tüm siparişler iptal edildi. Uçakların ihracatı da yasaklandı. Benzer şekilde Vecihi Hürkuş'un da uçaklarına 'Sertifika verecek kurum yok' denilerek uçurulmadı. Devrim otomobiline de benzin konulmayarak yolda bırakıldı ve 'Devrim yolda kaldı' şeklinde manşetler atıldı. İşte bizim bütün hikayemiz akamete uğratılmış sanayileşme teşebbüslerinin hikayesi olmuştu. 2000'li yıllarda sağlam bir irade geldi Türkiye'nin başına. Kendi evlatlarına güvenen, kendi evlatlarının önünü açan Türk milletinin kendi imkan ve kabiliyetleriyle sanayileşeceğini ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştireceğini bütün dünyaya ispat edecek bir irade gelmişti. Nihayetinde ne oldu? Türk milleti sadece 10-15 yıl içerisinde Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma ile mührünü gökyüzüne vurdu. İşte bu heyecanla bu yola devam edeceğiz. Savunma sanayide daha güçlü olacağız. 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz şimdi. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz. Şimdi bütün bu projeleri tamamlayacağız. Sanayinin tüm alanlarında yerli, milli başarı hikayelerini hızlandıracağız. ve inşallah Türk milleti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek. Bu çok kıymetli. Sadece bizim için değil, dünyada umudun Anadolu'dan, bu topraklardan yükseleceğini bekleyen, dünyanın bütün masumları için çok kıymetli. Bu anlayışla dur durak bilmeden, yorulmak bilmeden Allah'ın izniyle bu kardeşliğimizden de asla taviz vermeden, ufak tefek pürüzleri asla mesele etmeden sırt sırta vererek, omuz omuza vererek Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında arkasında bu yola devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, iftar yemeğinin ardından Denizli'den ayrıldı.

HABER: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Etkinlikler, Teknoloji, Politika, AK Parti, Denizli, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de İftar Programına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:28:25. #7.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de İftar Programına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.