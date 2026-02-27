Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de İftar Programına Katıldı

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer de katılım sağladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin 10-15 yıl içerisinde Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma ile mührünü gökyüzüne vurduğunu belirterek, "Nuri Demirağ'ın önderliğinde 1938 yılında yapılan uçak, test uçuşu sırasında düştü ve tüm siparişler iptal edildi. Uçakların ihracatı da yasaklandı. Benzer şekilde Vecihi Hürkuş'un da uçaklarına 'Sertifika verecek kurum yok' denilerek uçurulmadı. Devrim otomobiline de benzin konulmayarak yolda bırakıldı ve 'Devrim yolda kaldı' şeklinde manşetler atıldı. İşte bizim bütün hikayemiz akamete uğratılmış sanayileşme teşebbüslerinin hikayesi olmuştu. 2000'li yıllarda sağlam bir irade geldi Türkiye'nin başına. Kendi evlatlarına güvenen, kendi evlatlarının önünü açan Türk milletinin kendi imkan ve kabiliyetleriyle sanayileşeceğini ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştireceğini bütün dünyaya ispat edecek bir irade gelmişti. Nihayetinde ne oldu? Türk milleti sadece 10-15 yıl içerisinde Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma ile mührünü gökyüzüne vurdu. İşte bu heyecanla bu yola devam edeceğiz. Savunma sanayide daha güçlü olacağız. 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz şimdi. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz. Şimdi bütün bu projeleri tamamlayacağız. Sanayinin tüm alanlarında yerli, milli başarı hikayelerini hızlandıracağız. ve inşallah Türk milleti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek. Bu çok kıymetli. Sadece bizim için değil, dünyada umudun Anadolu'dan, bu topraklardan yükseleceğini bekleyen, dünyanın bütün masumları için çok kıymetli. Bu anlayışla dur durak bilmeden, yorulmak bilmeden Allah'ın izniyle bu kardeşliğimizden de asla taviz vermeden, ufak tefek pürüzleri asla mesele etmeden sırt sırta vererek, omuz omuza vererek Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında arkasında bu yola devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, iftar yemeğinin ardından Denizli'den ayrıldı.

